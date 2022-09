Marco Haller loopt geen breuken op na zijn val in de Tour of Britain

In de 1e etappe in de Tour of Britain kwam Marco Haller zwaar ten val en hij moest opgeven. Hij had veel pijn en moest naar het ziekenhuis. Er werd gevreesd voor breuken.

Uit onderzoek bleek dat Haller geen breuken had opgelopen. Wel heeft hij enkele wonden. Bora-Hansgrohe verwacht dat Haller over enkele dagen opnieuw kan beginnen trainen.

MEDICAL UPDATE



fortunately no fractures for @mhaller91 after his crash today @TourofBritain

he suffered some wounds but should be able to resume training in a couple of days.