Fabio Jakobsen nog sneller dan Lotto-Belgen en kan vieren in het dernyfestival van Wetteren

Fabio Jakobsen was één van de grote namen op het dernyfestival van Wetteren, dat maandag afgewerkt werd. De Europese kampioen op de weg werd ook de winnaar.

Met onder meer Oliver Naesen, Dries De Bondt, Victor Campenaerts, Arnaud De Lie en Edward Theuns was er nog ander schoon volk. En ook Iljo Keisse was duidelijk populair onder het aanwezige publiek in Wetteren. Voor de renner die binnenkort afzwaait als prof was het zijn laatste dernywedstrijd.

JAKOBSEN WINT DANKZIJ STERKE FINALE

Keisse had er duidelijk zin in, want hij schreef meteen de afvalling op zijn naam. Dat was het eerste onderdeel. Nadien volgde een serie van vijftien ronden waarin Dries De Bondt dan weer de beste was. In de finale van twintig ronden demonstreerde Fabio Jakobsen zijn snelle benen.

Dat sterke slot bezorgde Jakobsen ook de eindzege in het dernyfestival van Wetteren. De sprinter van Quick-Step bleef zo Arnaud De Lie en Victor Campenaerts voor. Het duo van Lotto Soudal maakte de top drie compleet. Ook nog in de top tien: Theuns, Keisse, De Bondt, Naesen, De Buyst, Van Gestel en Hesters.