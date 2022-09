Na contractverlenging van Poels bij Bahrein tekent nu ook Brits talent bij die al imponeerde in Ronde en rondewerk

Enkele dagen geleden verlengde Poels zijn contract bij Bahrein. Ook een Brits talent blijft zijn lot aan dat van de ploeg verbinden.

Met mondjesmaat blijft er contractnieuws te melden in de wielerwereld. Op 3 september verkondigde Bahrein Victorious nog dat de ervaren Nederlander Wout Poels ook volgend jaar voor dezelfde ploeg blijft rijden. Dat geldt inmiddels ook voor Fred Wright.

Bahrein bevestigde de contractverlenging voor Wright, die helemaal aan het doorbreken is bij de profs. Wright reed een sterke Tour en was in Saint-Étienne dicht bij een ritzege. Enkel Mads Pedersen bleef hem daar voor. In de Vuelta gaat Wright verder met ereplaatsen verzamelen: hij werd al twee keer derde en een keertje vierde.

📣 We are pleased to announce the extension of @fred_wright0’s contract with Team Bahrain Victorious!#RideAsOne pic.twitter.com/ZhsM6RcnEg — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) September 5, 2022

Het is ook een polyvalent renner, want in de Ronde van Vlaanderen kwam Wright als zevende over de streep. Bovendien is hij een paar maangen geleden nog maar pas 23 geworden.