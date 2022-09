Ouders Evenepoel over hun zoon: "Boeken over mindset gelezen, hulp dat hij andere kant van medaille heeft gezien"

Remco Evenepoel maakt een enorme evolutie door, zo weten ook zijn ouders. De andere kant van de medaille heeft Evenepoel in de wielerwereld ook reeds beleefd. Mogelijk maakt hem dat nog sterker.

Sammy Neyrinck trok voor zijn reportage voor Vive le Vélo naar de ouders van Remco Evenepoel met de vraag: wie is Remco? "Remco Evenepoel is uiteraard onze zoon waar we altijd trots op geweest zijn. Een leuke, actieve kerel. Een jongen die wilskracht heeft, die hard is voor zichzelf", zegt mama Agna.

IMPACT VAN VAL IN LOMBARDIJE

Die zichzelf blijft, maar toch veranderd is. "Zijn val in Lombardije heeft wel veel impact gehad. Hij is helemaal anders geworden. Het is misschien heel raar, maar het is misschien een hulp voor zijn toekomst dat hij de andere kant van de medaille gezien heeft."

Dat uit zich dan vooral in het feit dat de huidige leider in de Vuelta veel rustiger is geworden. "Hij kan ons soms ook heel rustig maken. Af en toe leer je van uw kinderen. Dat durf ik toch wel toegeven." Ook vader Patrick heeft de verandering bij zijn zoon opgemerkt. "Hij heeft veel boeken over mindset gelezen en dat merk je aan alles."

GELUKSDAG

Voor de ouders van Remco Evenepoel was die valpartij in de Ronde van Lombardije een dag met hoog oplopende emoties. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. "Voor ons is 15 augustus onze geluksdag geweest. Hij heeft het overleefd, hij is nog in ons midden. Terwijl andere mensen hun kind verloren hebben."