Biniam Girmay kopman bij Intermarché-Wanty-Gobert die voor het eerst in Canada meerijdt

Nooit eerder kwam Intermarché-Wanty-Gobert aan de start van de GP Québec en de GP Montréal. De ploeg had als procontinentale ploeg nooit automatisch startrecht en ze kregen ook nooit een wildcard. De voorbije 2 seizoenen beslisten beide koersen om de wedstrijd niet organiseren door de coronacrisis.

In 2022 gaan de koersen wel door en ondertussen heeft Intermarché-Wanty-Gobert lals WorldTour-ploeg wel automatisch startrecht.

Ook is de selectie van de Belgische ploeg bekend. Biniam Girmay is de kopman. Ook gaan er met Baptiste Planckaert en Loïc Vliegen 2 Belgen mee.

We will be racing in North America for the first time ever for GP de Québec (Friday) & GP de Montréal (Sunday) 🇨🇦



🇳🇴 Sven Erik Bystrøm

🇫🇷 Théo Delacroix

🇪🇷 Biniam Girmay

🇮🇹 Andrea Pasqualon

🇧🇪 Baptiste Planckaert

🇧🇪 Loïc Vliegen

🇩🇪 Georg Zimmermann#GPCQM #RideForAntoine @GPCQM pic.twitter.com/VafPKc322X