BREAKING: Primoz Roglic geeft na zijn zware val op in de Vuelta

Op het einde van de 16e rit probeerde Primoz Roglic nog tijd te pakken op Remco Evenepoel. Roglic viel in het slot aan en won enkele seconden, maar in de laatste rechte lijn kwam hij zwaar ten val.

Roglic reed over de finishlijn, maar het was toen al duidelijk dat er zware gevolgen konden zijn. Hij had verschillende verwondingen. Na de rit werd hij nog onderzocht en Jumbo-Visma zou nog een nacht wachten om een beslissing te nemen.

Een paar uur voor de start van de 17e rit maakte Jumbo-Visma het harde verdict bekend: Roglic komt niet meer aan de start en verlaat de Vuelta. Wat zijn exacte blessures zijn, liet de ploeg niet weten. Zo heeft Remco Evenepoel een belangrijke concurrent minder voor de einzege. Roglic stond 2e in het klassement. Op 1'26" van Evenepoel.

🇪🇸 #LaVuelta22



Unfortunately, @rogla will not be at the start of stage 17 as a consequence of yesterday’s crash.



Get well soon, champion! Thank you for all the beautiful moments in this Vuelta. You had ambitious plans for the final days, but sadly it isn’t meant to be. 😔🍀 pic.twitter.com/C3Vnc8P9EO