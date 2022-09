Opnieuw een dichte ereplaats voor Danny van Poppel: "Ik ben echt diep moeten gaan"

Danny van Poppel moet het in de sprints nu doen voor Bora-Hansgrohe. Opnieuw sprintte hij naar een dichte ereplaats.

Door de opgave van Sam Bennett werd Danny van Poppel voor deze Vuelta de sprinter bij Bora-Hansgrohe. Met een 3e plaats werd het opnieuw een dichte ereplaats.

"In het begin was de rit heel gemakkelijk, maar op het einde was het echt lastig met die klim", zei van Poppel. "Primoz Roglic viel aan en ik zat daarna in het wiel van Mads Pedersen. Ik probeerde de kloof te dichten, maar ging dan over de limiet."

"Daarna bleef de snelheid zo hoog, dat ik moeilijk kon recupereren. Ik ben echt diep moeten gaan. Korte explosieve beklimmingen kan ik aan, maar het kost me veel energie. Op het einde zat ik echt à bloc. Vooral ook door de warmte", besloot van Poppel.