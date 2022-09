Pascal Ackermann kan eerst als enige Primoz Roglic' aanval volgen: "Ik hoopte dat we met 2 voorop zouden blijven"

Pascal Ackermann was bij de pinken toen Primoz Roglic aanviel in de slotkilometers. In 1e instantie waren zij alleen weg.

Primoz Roglic viel in het slot van de 16e etappe aan. Enkel Pascal Ackermann kon er in het begin bijblijven. "Die aanval was een verrassing voor mij en ik probeerde hem te volgen", vertelde Ackermann. "Ik hoopt dat we met zijn tweeën zouden voorop blijven, maar er kwamen nog 3 renners aansluiten."

Onder meer Mads Pedersen sloot aan. Hij sprintte uiteindelijk iedereen uit het wiel en snelde zo naar zijn 2e ritzege in deze Vuelta. "Ik had bijna geen energie meer over", vervolgde Ackermann. "En Pedersen leek zo sterk. Proficiat aan hem."

Zo boekte Ackermann nog steeds geen ritzege in deze Vuelta. "Ik heb nu nog 1 kans. Dat is de slotrit naar Madrid. Ik zal proberen om daar klaar te zijn."