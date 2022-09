Ploegleider Engels emotioneel na opgave Roglič: "We wilden nog vechten tot in Madrid"

Na de Tour heeft Primož Roglič ook de Vuelta vroegtijdig moeten verlaten door een val. Zijn ploegleider Addy Engels geeft meer uitleg.

De zwaarste ritten in de derde week van de Vuelta moesten nog volgen en Primož Roglič leek in orde om Remco Evenepoel het vuur aan de schenen te leggen. Maar een val in de laaste 100 meter van rit 16 beslisten er anders over.

Wij waren klaar om nog een week te vechten, om het nog zo moeilijk mogelijk te maken en nog altijd met het idee dat het er in zat (de eindzege) en daar begonnen we gisteren heel goed aan. Het is gewoon bizar en onwerkelijk dat tijdwinst pakken waar dat bijna niet mogelijk is toch lukt en dat het dan in de laatste 100 à 200 meter gaat het mis", zegt ploegleider Addy Engels bij HLN.

"Het zag er gisteren al niet goed uit en dat je dan met elkaar deze morgen moet besluiten dat hij niet meer start, dan stort het even in. Primož was na de finish bijna niet aanspreekbaar. We waren bereid om te blijven vechten, we waren vol hoop en strijdlust om te knokken tot in Madrid", besluit Engels.