Jordi Meeus pakt zijn 1e zege van het seizoen: "Een geweldig gevoel"

Jordi Meeus heeft eindelijk raak geschoten in 2022. Hij won de massasprint in de 5e rit in de Tour of Britain. Na de finish was hij meer dan tevreden.

In het slot reed een deel van het peloton verkeerd en daardoor had Jordi Meeus enkele concurrenten minder in de massasprint. "We wisten dat we de laatste bocht langs de buitenkant moesten nemen door de nadar", vertelde Meeus na de finishlijn.

Eerst leek Tom Pidcock nog roet in het eten te strooien, maar Meeus kon hem in de laatste meters nog remonteren. "Op het einde had ik nog goede benen. De sprint was perfect en goed getimed", ging Meeus verder.

Voor Meeus is het zijn 1e overwinning in 2022: "Het is geweldig om terug op het podium te staan. Zeker na al die tegenslagen die ik dit seizoen al te verwerken kreeg."