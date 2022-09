Zware val met gevolgen in de Vuelta: Alpecin-Deceuninck ziet drager van bergtrui uit koers stappen

Het gevaar loert echt achter elke hoek in de Vuelta. Voor de drager van de bergtrui, die voor Alpecin-Deceuninck rijdt, is de koers enkele dagen vroeger dan voorzien geëindigd.

Bij een valpartij in het begin van de achttiende rit waren enkele dragers van speciale truien in de Vuelta betrokken. Mads Pedersen moest halt houden in de groene trui en ook Jay Vine, de bolletjesman, lag er bij. De Australiër behoorde tot de ergste slachtoffers.

Met overwinningen in twee bergritten en het dragen van de bolletjestrui was Jay Vine één van de absolute smaakmakers van deze Vuelta. Was, want Vine is niet langer in koers. De pijn door de valpartij was te erg om de koers verder te kunnen zetten.

Zo zien ze bij Alpecin-Deceuninck de winst in het bergklassement aan hun neus voorbijgaan. Carapaz is de nieuwe virtuele leider in het bergklassement, maar er volgt uiteraard nog wel wat klimwerk. Overigens is ook Carlos Rodriguez ernstig gevallen. Ondertussen is een ruime kopgroep van veertig man vertrokken, met daarbij twee Belgen: Jan Bakelants en Xandro Meurisse.