Belgisch beloftenkampioen wordt in 2024 prof bij Lotto-Dstny

Jarne Van de Paar wordt door Lotto-Soudal beloond voor zijn goeie prestaties de afgelopen tijd.

Van de Paar werd onlangs nog Belgisch kampioen bij de beloften en werd derde in een rit in de Flanders Tomorrow Tour. Daarvoor wordt hij dus nu beloond met een contract voor drie jaar. Van de Paar zal volgend jaar wel eerst nog een jaartje bij Development Team rijden en wordt in 2024 volwaardig prof bij Lotto-Dstny.

Van de Paar zelf is blij met zijn verlengd verblijf: "Ik ben heel blij dat ik nog langer in dit team kan blijven. Ik ben hier thuis en ken iedereen goed. Ik ga er alles aan doen om dat terug te betalen. Zowel ik als het team weet dat er nog de nodige groeimarge is. Samen gaan we er alles aan doen om dat potentieel te benutten".

"We kiezen ervoor om Jarne Van de Paar in 2023 nog een jaar extra in het Development Team te houden, zodat de overstap iets geleidelijker verloopt. We zullen hem al regelmatig inzetten in het WorldTour-team, maar het is ook belangrijk dat hij op een lager niveau blijft meestrijden voor overwinningen", legt CEO John Lelangue uit.