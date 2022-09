Carlos Rodríguez start toch nog in de Vuelta na zware val

Spaans kampioen Carlos Rodríguez was in de 18e etappe betrokken in een zware valpartij waarbij ook bergkoning Jay Vine en groene trui Mads Pedersen ten val kwamen. Vine moest zelf opgeven.

Rodríguez was zwaar gehavend maar zette toch nog door. Hij verloor op het eind van de etappe nog 1:20 op Remco Evenepoel en zakte daardoor naar plaatst vijf in het klassement.

Zijn team bevestigd nu dat Rodríguez meerdere schaafwonden heeft opgelopen aan de linkerkant van zijn lichaam. Er werd na de val ook gecontroleerd of Rodríguez geen hersenschudding had opgelopen maar dat was niet het geval. Na een check-up deze morgen van het medisch team van INEOS Grenadiers gaven ze Rodríguez groen licht om te startten.

A medical examination following stage 18 confirmed @_rccarlos suffered multiple abrasions to his left hand side. Concussion assessment was undertaken during the stage to ensure he was fit to continue. After further evaluations this morning Carlos is clear to continue #LaVuelta22 pic.twitter.com/LuHj9isGxz