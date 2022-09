Laatste Belgische grote rondewinnaar De Muynck: "Zo gaat Evenepoel de Tour niet winnen"

Johan De Muynck (links) is de laatste Belgische winnaar van een grote ronde en analyseert de Vuelta van Remco Evenepoel.

De Muynck ziet Evenepoel als een waardige opvolger. "Die gast is nog maar 22. Als je op zo’n jonge leeftijd een grote ronde kan winnen, heb je veel potentieel. Hij heeft een enorme gedrevenheid. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard en Egan Bernal voor zijn val, die hebben iets wat Remco niet heeft. Of nog niet heeft. De versnelling. Explosiviteit. Hij zit op zijn computertje te kijken", zegt De Muynck in een interview met Het Laatste Nieuws.

"Wattages, daar is hij zot van. Die sportbestuurders rondom hem ook, Pelgrims of hoe heet hij (Koen Pelgrim, coach van Evenepoel). Die zijn zot van vermogen en omwentelingen. Maar godverdomme, zo ga je geen Tour winnen. Die grote mannen demarreren bergop. Remco zelden."

"Hij rijdt rápper. Hij demarréért niet. Alles doet hij vanuit het zadel. Hij redeneert: over heel de berg rijd ik een bepaald vermogen, en er zijn er geen vijf die mij kunnen volgen. Dat zal wel waar zijn, maar wie mee is, zal vanachter zijn gat 'piesen'. Die hebben nog een versnelling over".

"Om de Tour te winnen moet hij op een col leren versnellen. Hij kan heel lang een heel hoog tempo aanhouden. Maar in de bergen wordt het grote verschil gemaakt, en daar is hij niet explosief genoeg".