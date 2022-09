Mads Pedersen pakt zijn 3e ritzege in de Vuelta. Gianni Vermeersch 3e

Mads Pedersen heeft de 19e etappe in de Vuelta gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint en het is al zijn 3e ritzege in deze Vuelta. Remco Evenepoel blijft leider.

Een dag voor de laatste bergrit van deze Vuelta was er nog een overgangsrit. Het zou een etappe kunnen geweest zijn voor een ontsnapping, maar al snel werd duidelijk dat we eerder moesten uitkijken naar een massasprint. Jonathan Caicedo, Brandon McNulty en Ander Okamika vormden de vroege vlucht van de dag. Lawson Craddock probeerde nog de oversteek te maken, maar het werd een chasse patate. In het peloton bepaalde Trek-Segafredo het tempo. Zij gaven het koptrio enkele minuten. Geleidelijk aan kwam het peloton korter en korter. Op de laatste klim van de dag werd het trio weer gegrepen. De sprintersploegen zorgden er nadien voor dat er niemand nog kon wegrijden. Trek-Segafredo trok de sprint aan voor Mads Pedersen, maar Miles Scotson probeerde nog het peloton te verrassen. Trek-Segafredo bleef rustig en Pedersen maakte het af. Fred Wright eindigde 2e. Gianni Vermeersch 3e. Remco Evenpoel en de andere klassementsrenners namen een snipperdag. Evenepoel blijft dus leider.