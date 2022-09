Mathieu van der Poel blijft met de voeten op de grond: "Heb geen referentie tegenover concurrentie in Australië"

Als Mathieu van der Poel het heeft over 'Australië', dan weet iedereen wel over welke koers hij het heeft: het WK. Daar trekt Van der Poel met ambitie naartoe, maar ook zonder referentie.

Nochtans toonde Mathieu van der Poel na zijn matige Tour wel dat hij het winnen niet verleerd is. Eers in de Stadsprijs Geraardsbergen en nu ook in Izegem Koers. " Het gaat de goede kant uit met mijn conditie, maar deze koers is van een totaal andere orde dan een WK. Ik heb op dit moment geen referentie tegenover de concurrentie van in Australië", reageert Van der Poel bij HLN.

Desondanks is zo'n mentale opsteker wel welgekomen. Zelfs de felle regenbuien hielden Van der Poel niet tegen in Izegem. "Toen het al voor de start regende, had ik niet veel zin om te koersen, maar een zege doet altijd deugd."

AFREIZEN NAAR PRIMUS CLASSIC

Blijft dus de vraag of de Nederlander de concurrentie de baas zal kunnen op het WK in Australië. "Ik kan er alleen maar het beste van maken en dan zien we wel hoe het in Wollongong zal aflopen. De dag na de Primus Classic vlieg ik naar Australië. Uit mijn eigen ervaring met overzeese verplaatsingen en jetlags is dat voldoende."