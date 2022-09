Mathieu van der Poel nu ook de beste in Izegem Koers, twee Belgen op het podium

Mathieu van der Poel heeft op Belgische bodem het winnende gevoel teruggevonden. Izegem Koers werd nu ook door hem gewonnen.

In de schaduw van de Tour of Britain en de Vuelta voor mannen en vrouwen, stond donderdag met Izegem Koers ook een grote kermiskoers op het programma. Geen officiële wedstrijd om op je palmares te zetten, desalniettemin zakte er heel wat schoon volk naar Izegem af.

Aangezien enkele onweersbuien plaatsvonden, waren het verre van perfecte omstandigheden om in te koersen. Dat deed de aanvalslust niet afnemen bij Van der Poel, zijn ploegmaat Dries De Bondt en Yves Lampaert van Quick-Step Alpha Vinyl. Dit trio trok samen de laatste ronde in.

VAN DER POEL KLOPT LAMPAERT

In de slotmeters ging het vooral tussen Van der Poel en Lampaert voor de zege. Van der Poel bleef de tweevoudig winnaar van Izegem Koers in deze editie voor. Met De Bondt op plek 3 had Alpecin-Deceuninck twee renners op het podium. Onlangs won Van der Poel in Vlaanderen ook al de Stadsprijs Geraardsbergen.