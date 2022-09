Ook ploegmaats van Remco Evenepoel in België genieten van hun kopman

Ook de ploegmaats van Remco Evenepoel die er niet bij zijn in Spanje volgen de Vuelta op de voet.

Yves Lampaert ziet het graag gebeuren. Lampaert werd op het BK tijdrijden tweede na zijn kopman Remco Evenepoel. "Het is magnifiek. Of ik het verwacht had? Ik schrik er niet van dat het gaat lukken. Hij is er nog niet, maar de kans is groot", zei Lampaert bij Sporza.

"We trekken ons er ook aan op. We kunnen straks met een Belgische groterondewinnaar zitten. Ik moet nog altijd met twee woorden spreken, hé. En de ploeg rijdt ook fantastisch."

Ook Tim Declerq volgt het allemaal op de voet. "Het is zot. Ik kan niet altijd kijken naar de Vuelta door mijn trainingen en koersen, maar ik check altijd heel snel hoe het met Remco is geweest. Ik was zelf klaar voor de Vuelta na een hoogtestage, maar de andere renners in de ploeg reden ook goed".

Iljo Keisse gaat binnenkort op pensioen als renner en gaat als ploegleider ook samenwerken met Evenepoel. "Als je hem de laatste maanden bezig zag, dan heeft hij nog een stap gezet en hij had er al veel genomen. Hij heeft al veel kritiek gekregen over dingen die hij niet kon, maar nu trekt hij sprints aan, kan hij sturen en dalen. En ook als mens is hij er op vooruitgegaan", besluit Keisse.