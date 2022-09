Patrick Lefevere: "We hebben getoond dat we een kwalitatief sterk klimblok hebben"

Patrick Lefevere geeft nog eens duidelijk gemaakt dat de mogelijke eindzege meer dan alleen het werk is van één man.

Patrick Lefevere gaf ook toe dat hij dit niveau nog niet verwacht had van Evenepoel: "Ik zou liegen wanneer ik zou zeggen dat ik dit verwacht had. Ik had gedacht aan een top 10-plek en eventueel een ritoverwinning, maar natuurlijk hoop je op meer. Dit betekent heel veel voor hem en voor ons. We weten welke opofferingen Remco heeft gedaan", zei Lefevere in Vive le Vélo.

Ook over zijn team brak Lefevere nog een lans: "Iedereen had kritiek, maar we hebben getoond dat we een kwalitatief sterk klimblok hebben. Een kopman is maar zo goed als zijn team."

"Nu mogen we ons niet meer laten vangen. Laat de anderen maar achter elkaar rijden. Toen we enkele dagen geleden vertraagden, ging AG2R meteen op kop rijden. Voor de 10e plaats, nota bene. We moeten dat vanaf nu uitbuiten."