Remco Evenepoel ontroerd door beelden van juichende vader: "Da's geluk hé, ik krijg er de tranen van in mijn ogen"

Remco Evenepoel en zijn familie maken ontroerende en mooie momenten mee. Een juichende vader: dat kreeg Evenepoel te zien na afloop van rit na afloop van rit 18 en dat deed hem uiteraard wel iets.

Een journalist van VTM toonde de leider in de Vuelta in de mixed zone beelden van een vierende Patrick Evenepoel. Die stond op de Alto del Piornal op enkele honderden meters van de aankomst en zag zijn zoon naar ritwinst spurten. "Weet je, ik ben heel weinig bij hen geweest", zegt Remco Evenepoel over zijn ouders. "Ik woon nog altijd thuis, maar ik ben er heel weinig geweest."

OPOFFERINGEN

"Ik heb heb super weinig gezien dit jaar, hen super veel moeten missen. Hetzelfde geldt voor Oumi. Dit zijn momenten waarop je ziet dat zowel voor hen als voor mij de opofferingen het echt waard zijn. Da's geluk, hé. Ik krijg er de tranen van in mijn ogen", aldus een emotionele Evenepoel.

Evenepoel junior is ook benieuwd naar andere reacties van de mensen die hem zo steunen. "Ik zou graag ook een vlieg in de kamer van Oumi willen zijn. Ik ben ook benieuwd naar de beelden van de ploegwagen."