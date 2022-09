Remco Evenepoel staat nog op 1 bergrit van de eindzege in de Vuelta: "Gewoon zo ontspannen mogelijk blijven"

Remco Evenepoel moet nog 1 bergrit overleven en dan kan de eindzege in de Vuelta hem niet meer mislopen. Hij wil er zo ontspannen mogelijk naar toe leven.

Trek-Segafredo controleerde de 19e rit en Mads Pedersen maakte het af. Remco Evenepoel en Quick Step-Alpha Vinyl hadden op voorhand dat scenario voorspeld en hadden daar alleszins op gehoopt. "We hadden daar vooral op gehoopt", vertelde Evenepoel aan Sporza en Het Laatste Nieuws. "Vooral omdat we geen waarzeggers zijn. Het was toch een gedroomde dag. Alle klassementsrenners hadden na de vorige rit gehoopt op een snipperdag. Die is er deels gekomen, want het was geen gemakkelijke rit. Trek-Segafredo en Pedersen zijn de verdiende winnaars."

De eindzege komt dichterbij voor Evenepoel. Er is enkel nog een zware bergrit. "Elke dag wordt je toch een beetje euforischer en begin je meer te dromen", ging Evenepoel verder. "Ik besef dat ik geschiedenis kan schrijven, maar probeer daar zo weinig mogelijk aan te denken. Sowieso is er een soort van druk, maar ik leef er zo ontspannen mogelijk naar toe."

"Het kan zijn dat in die bergrit iedereen op de 1e klim al geïsoleerd zal zijn", ging Evenepoel verder. "Dan wordt het één lange tijdrit. Spijtig genoeg niet eentje van 30 km, maar eentje van 181 km. Ik probeer gewoon zo ontspannen mogelijk te blijven. Als we morgen in een moeilijke situatie terechtkomen, moeten we gewoon rustig blijven. Want als de benen goed zijn, zal het moeilijk zijn om veel tijd te verliezen. Het wordt een man-tegen-mangevecht.