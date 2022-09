Na de klacht over hoge WK-kosten een vierde plek in Quebec voor Van Aert: "Aan de benen heeft het niet gelegen"

Wout van Aert doet weer van zich spreken. Over de WK-kosten en ook met zijn prestatie in Quebec, waar hij als vierde finishte. Geen podium dus, maar de vorm is wel goed.

Wout van Aert stuurde vrijdag nog een opvallende tweet de wereld in. Dat hij 8000 euro moet ophoesten voor de heenreis naar Australië in business class in plaats van de voorziene 3500 euro voor heen en terug. Een deelname aan een WK wielrennen in Australië komt er niet zomaar. Ettelijke uren later was Van Aert als vierde over de streep gekomen in Quebec.

I’ll still need to put a lot of money in my bags though…

8000€ for a business class upgrade (one-way!) instead of promised 3500€ for a retour ticket 👎🏼 https://t.co/ghTIiVJlS3 — Wout van Aert (@WoutvanAert) September 9, 2022

"We hadden de koers de gehele dag onder controle", vertelt Van Aert op de site van Jumbo-Visma. "Helaas is het geen computerspelletje waarin ik het zomaar even af kan maken. In de finale kwamen er van alle kanten aanvallen. Eén moment van twijfel en de vogel is gevlogen."

En zo'n moment kwam er dus. "Helaas miste Christophe Laporte net de aansluiting bij Benoît Cosnefroy. In de achtergrond gokte ik een beetje en dat heeft uiteindelijk verkeerd uitgepakt. Het is jammer dat het niet onze kant op viel." Met het oog op het WK is het echter vooral belangrijk in welke conditie Van Aert verkeert. Op dat vlak enkel positieve signalen. "Ik voelde me goed. Aan de benen heeft het niet gelegen."