Ook ploegmaats van Evenepoel in extase: "Sprakeloos" en "Heel fier"

Na 44 jaar heeft België weer een winnaar in een grote ronde met Remco Evenepoel. Ook zijn ploegmaats bij Quick-Step Alpha Vinyl zijn trots.

Remco Evenepoel veroverde al in rit zes de rode leiderstrui en dus moesten zijn ploegmaats iedere dag vol aan de bak om die trui te verdedigen. Dat ze samen met Evenepoel de eindzege konden veilig stellen geeft hen veel voldoenening.

"Het waren enorm zware drie weken. We hebben elke dag gevochten. Nu ben ik sprakeloos. We hadden de trui twee weken in ons bezit, dus dat maakte het er niet gemakkelijker op", zei Ilan Van Wilder achteraf bij Het Nieuwsblad.

Wat dit betekent voor het Belgische wielrennen? Het is lang geleden dat België een grote ronde-winnaar gehad heeft. We schrijven nu Belgische geschiedenis. Ook voor het team is het de eerste winst in een grote ronde".

Ook de Italiaan Fausto Masnada deelt in de vreugde, hij viel vroeg in de Vuelta en moest iedere dag de pijn verbijten. "We vochten 20 etappes lang. Ik ben heel blij voor Remco, want hij heeft er enorm hard voor gewerkt. Hij is heel professioneel en heeft veel potentieel. Hij is een ongelofelijke gast en de meest sterke renner van het moment. Iedereen is dus heel gelukkig. Ik ben heel fier om deel te mogen uitmaken van dit team".