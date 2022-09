Alejandro Valverde reed zijn allerlaatste Vuelta: een eindzege en vele ritzeges en truien

In 2002 reed Alejandro Valverde zijn allereerste Vuelta. In 2022 reed hij zijn allerlaatste. Valverde boekte in die periode heel wat successen. Een overzicht.

Op 22-jarige leeftijd reed Alejandro Valverde zijn 1e Vuelta. Hij reed toen nog voor Kelme. Zijn dichtste ereplaats was toen een 4e plaats. Een jaar later stond hij opnieuw aan de start. Daarin boekte hij zijn 1e ritzeges. Het waren er meteen ook 2.

Na 2003 zouden er nog 10 ritzeges volgen. Voor zijn dopingschorsing in 2010 en 2011 won hij er nog 3. Na zijn schorsing won hij er 7. Zijn laatste was in 2019. Hij was toen wereldkampioen en klopte Primoz Roglic op de aankomst bergop.

STRIJDEN VOOR DE EINDWINST

Elk jaar moesten de klassementsrenners rekening houden met Valverde. In 2002 was dat nog niet het geval en gaf Valverde op, maar in 2003 eindigde hij voor het eerst op het podium. Hij werd 3e. In 2006 leek Valverde op weg naar zijn 1e eindzege, maar Alexander Vinokourov draaide in de slotweek nog de rollen om en Valverde moest tevreden zijn met een 2e plaats.

Uiteindelijk lukte het Valverde in 2009 dan toch. Halfweg nam hij de leiderstrui over van Cadel Evans. Evans verloor nadien kostbare tijd en lange tijd was Robert Gesink zijn belangrijkste concurrent, maar in de laatste bergrit verloor die 5 minuten. Zo won Valverde voor de 1e keer de Vuelta en een grote ronde. Opvallend: hij won dat jaar geen enkele rit.

Het zal ook bij die ene eindzege blijven. Nadien waren er nog podiumplaatsen in 2012, 2013, 2014 en 2019. In 2021 gaf hij voor de 2e keer op in de Vuelta. Hij kwam zwaar ten val in een afdaling.

Naast een eindzege won Valverde ook enkele nevenklassementen. Hij won in 2012, 2013, 2015 en 2018 het puntenklassement. Ook won Valverde enkele keren het combinatieklassement. Hij won die in 2003, 2009 en 2012.