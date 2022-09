Caleb Ewan de snelste spurter in de GP van Fourmies

Caleb Ewan heeft de GP van Fourmies gewonnen. Hij was aan het einde de snelste in de massasprint.

In de GP de Fourmies moest het peloton enkele ronden in en rond Fourmies rijden. Onderweg waren er enkele korte hellingen die de renners moesten bedwingen.

5 renners reden samen aan de leiding. Daarbij zaten 2 Belgen (Louis Blouwe en Milan Fretin) en Taco van der Hoorn. Zij reden tot diep in de finale aan de leiding.

In de laatste ronde bleven ze nog met 3 renners in de kopgroep over. Dat waren van der Hoorn, Fretin en Nicolas Debeaumarché. Op het einde was er nog een hellende strook en ze werden daar gegrepen.

Kort na de aansluiting was er een val in het peloton. Daardoor zaten Fabio Jakobsen en Arnaud De Lie niet meer voorin in het peloton. In de massasprint was Caleb Ewan de snelste. Hij won voor Dylan Groenewegen en Amaury Capiot.