Miguel Angel Lopez grijpt naast het podium in de Vuelta: "We hebben alles geprobeerd"

Miguel Angel Lopez zal in deze Vuelta 4e eindigen. In de laatste bergetappe kon hij zijn achterstand om op het podium te eindigen niet meer inhalen.

Voor de laatste bergetappe stond Miguel Angel Lopez 42 seconden achter Juan Ayuso. Hij probeerde nog met enkele aanvallen zijn achterstand goed te maken, maar Ayuso veroerde geen vin en hield stand. Die 42 seconden achterstand werden er uiteindelijk 48. Ayuso pakte aan de finish nog bonificaties dankzij zijn 3e plaats en er was nog een klein breukje in de groep der favorieten.

"We hebben alles geprobeerd", vertelde Lopez aan de finish. "Spijtig genoeg was dat niet genoeg voor een 3e plaats. Ook had Team UAE Emirates 2 renners op het einde. Ze speelden het tactisch goed uit."

"Ons team was sterk en we zullen genieten van deze 4e plaats na een moeilijk seizoen voor onze ploeg", besloot Lopez.