Annemiek van Vleuten voelt zich klaar voor het WK: "Ik ben in mijn Tour de France-vorm"

Annemiek van Vleuten kijkt na haar overwinning in de Vuelta voor vrouwen al naar het WK. Bij NOS sprak ze zich met vertrouwen uit.

Vooral in de 2e rit maakte Annemiek van Vleuten indruk door de rit met 2 minuten te winnen en zo de Vuelta voor vrouwen naar haar hand te zetten. "Die rit was goed voor het zelfvertrouwen", vertelde ze aan de NOS. "De laatste 2 weken had ik niets gedaan en voelde ik wat vermoeidheid. Dus ik was wel nieuwsgierig waar ik stond en wie mijn concurrenten waren."

Na de Vuelta gaat van Vleuten naar het WK in Australië. "Dat is mijn laatste grote doel van het jaar", ging ze verder. "Het is een mooi parcours, maar het is wel niet helemaal iets voor mij. Maar er liggen wel kansen voor Nederland. Zelf ga ik alleszins met een goed gevoel naar Australië. De vraagtekens zijn weg en ik ben in mijn Tour de France-vorm."

Naast de wegrit zal van Vleuten ook de mixed relay en de tijdrit rijden: "Het parcours van de tijdrit ligt me wel. Er zitten wat hoogtemeters en bochten in. Dat is meer in mijn voordeel dan lange rechte stukken, waar Ellen van Dijk en Marlen Reusser in het voordeel zijn."