Ook Patrick Lefevere kan glunderen: "Remco heeft iedereen verrast, bewezen dat hij fantastisch veel karakter heeft"

Patrick Lefevere en Remco Evenepoel: glunderen kunnen ze allebei na de triomf van laatstgenoemde in de Vuelta. Het is een combinatie die nu al enorm succes heeft opgeleverd.

Remco Evenepoel is de opvolger van Johan De Muynck geworden. "Veel mensen waren nog niet eens geboren toen België voor het laatst een groterondewinnaar had. Het is dus een behoorlijk speciaal moment. Remco heeft iedereen verrast, ons ook. Hij heeft getoond wat een fenomenale renner hij is", zijn de lovende woorden van Lefevere aan het adres van Remco.

Het zijn al enkele bijzondere jaren geweest bij Quick-Step. "Ik ben blij dat hij in ons geloofde toen hij voor ons koos op zijn zeventiende en we deze mooie samenwerking begonnen. Het was niet gemakkelijk voor hem. De valpartij in de Ronde van Lombardije kostte misschien wel een jaar in zijn carrière, maar hij bewees dat hij fantastisch veel karakter heeft en is sterker teruggekomen."

Een geweldig moment voor Remco, onze ploeg en België

Zijn eindzege in de Vuelta is dan ook een mijlpaal van formaat. "Het is een geweldig moment voor hem, voor onze ploeg en voor België. Dit is iets dat mensen voor eeuwig zullen herinneren. Ik ben trots op Remco en deze ongelooflijke ploeg."