Promotie/degradatie na de Vuelta: Mas redt Movistar, Cofidis wordt na vrije val het doelwit van Lotto-Soudal

Enric Mas kon de Vuelta dan wel niet winnen, maar hij redt wel zijn ploeg van de degradatie.

Vrijdag werd nog het gerucht gelanceerd dat de UCI mild zou zijn en toch geen degradatie zou doorvoeren dit jaar. Maar even snel ontkrachtte de UCI dat gerucht en bevestigde dat er aan het einde van het jaar toch teams degraderen.

De Vuelta was de laatste grote ronde van het jaar en er waren veel UCI-punten te verdienen, vooral door het eindklassement. Movistar had dit begrepen en probeerde met Enric Mas dan ook de tweede plaats vast te houden. Movistar scoorde zo'n 1000 punten en springt daarmee naar de de 14de plaats met meer dan 1200 punten voorsprong op de eerste degradatieplaats van Lotto-Soudal.

Lotto-Soudal haalde maar met drie renners Madrid en scoorde maar 8 punten in de hele Vuelta. Gelukkig scoorde Lotto-Soudal in andere koersen wel meer dan 1000 punten, zoals de vierde plaats van Arnaud De Lie in de Bretagne-Classic en de winst van Ewan in Fourmies.

Cofidis had ook geen goede Vuelta en ook daarbuiten en zakt zelfs vier plaatsen naar plek 18. Het won met Jesus Herrada (foto) een rit maar daar bleef het ook bij voor Cofidis. Het heeft nu een voorsprong van 677 punten op Lotto-Soudal.

© photonews

Ook Arkéa-Samsic (dat de punten voor de zesde plaats van Quintana verloor), EF-EasyPost (dat een rit won in de Vuelta maar niets meer) en BikeExchange (dat Simon Yates zag uitvallen in de Vuelta) zijn nog niet veilig. Zij hebben een voorsprong van minder dan 1000 punten op Lotto-Soudal.

Israel-Premier Tech is bijna zeker van degradatie met een achterstand van bijna 1400 punten op Cofidis. Er komen nu nog heel wat eendagskoersen in België, Frankrijk en Italië waar Lotto-Soudal nog heel wat punten probeert te behalen met Arnaud De Lie en Caleb Ewan. De eindbalans wordt opgemaakt op 18 oktober.

De stand in de degradatiestrijd

14. Movistar: 15392

15. Arkéa-Samsic: 15118

16. EF-EasyPost: 14984

17. BikeExchange-Jayco: 14812

18. Cofidis: 14812

--------------------------------------

19. Lotto-Soudal: 14135

20. Israel-Premier Tech: 13436

21. TotalEnergies: 9645

Bron: Lanterne Rouge