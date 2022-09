Remco Evenepoel eerste Belg sinds Eddy Merckx die monument en grote ronde wint in hetzelfde jaar

Met zijn eindzege in de Vuelta komt Remco Evenepoel in een uniek lijstje te staan.

Remco Evenepoel won in Spanje zijn eerste grote in zijn carrière. Daarnaast won hij nog heel wat andere koersen dit jaar zoals de Classica San Sebastian, de ronde van de Algarve, de ronde van Noorwegen en het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

Maar de belangrijkste zege van Evenepoel naast de Vuelta is waarschijnlijk die wel in Luik-Bastenaken-Luik. Daarmee is hij de eerste Belg sinds Eddy Merckx in 1973 die een moment en een grote ronde wint in hetzelfde jaar. Merckx won in datzelfde jaar ook Parijs-Roubaix en behaalde zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik slechts vier dagen voor de start van de Vuelta in 1973.

Remco Evenepoel komt ook in een lijstje met grote namen. In 2021 won Tadej Pogačar de Tour, de ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik. Primož Roglič won in 2020 net zoals Evenepoel de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik. Danilo Di Luca won in 2007 Luik-Bastenaken-Luik en de Giro.