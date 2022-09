Remco Evenepoel zal van die paar toegegeven seconden niet wakker liggen: hij won de Vuelta met 2'02" voorsprong

Het is hem gelukt: Remco Evenepoel heeft de Vuelta gewonnen! Dat deed hij met een voorsprong van 2'02" op naaste belager Enric Mas.

Nochtans was Evenepoel met een iets grotere voorsprong aan de laatste etappe begonnen. Na twintig ritten had de man in de rode trui een bonus van 2'02" ten opzichte van zijn voormalige ploegmaat. In de laatste rit naar Madrid ging die kloof uiteraard niet meer dichtgereden worden.

Toch besloot Mas nog iets aan het tijdsverschil te doen. De Spanjaard van Movistar deed mee in een tussensprint en sprokkelde daar nog enkele seconden. Mas kwam zo nog drie tellen dichterbij. Iets voor de annalen: Evenepoel hield nog net meer dan twee minuten over aan het einde van de Vuelta.

Top 5 algemeen klassement Vuelta

1. Evenepoel

2. Mas 2'02"

3. Ayuso 4'57"

4. Lopez 5'56"

5. Almeida 7'24"