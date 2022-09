Spanje enkel met de toppers Juan Ayuso en Marc Soler naar het WK, geen Alejandro Valverde of broers Herrada en Izagirre

Het was een hele puzzel, maar Spanje heeft zijn selectie voor het WK bekendgemaakt. In totaal zitten maar 3 WorldTour-renners in de selectie.

Spaans Bondscoach Pasqual Momparler had op voorhand al geklaagd. Het was heel moeilijk om een selectie voor het WK te maken. Movistar en Cofidis weigerden om renners af te staan. Zij zitten nog in volle degradatiestrijd. Dus geen Alejandro Valverde, Alex Aranburu, Carlos Verona, Ivan Garcia Cortina, broers Herrada en broers Izagirre op het WK. Valverde had op voorhand al aangegeven dat hij graag naar het WK wou gaan, maar niet mocht van Movistar. Momparler besliste daarom om pas een dag na de Vuelta zijn selectie voor het WK bekend te maken. Uiteindelijk rijden maar 3 renners in de WorldTour. Juan Ayuso en Marc Soler zijn de kopmannen en rijden allebei voor Team UAE Emirates. Oier Lazkano van Movistar kreeg wel toestemming en gaat mee naar Australië. Hij zal ook de tijdrit voor zijn rekening nemen. De andere 5 namen komen uit het ProContinenale circuit. Het zijn Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi), Eduard Prades (Caja Rural-Seguros), Jesús Ezquerra (Burgos-BH) en Roger Adriá en Urko Berrade (beiden Equipo Kern Pharma). #Wollongong2022 | 📝 Convocatoria del #TeamESPciclismo 🇪🇸 élite masculino para el Campeonato del Mundo de Carretera 2022



#Wollongong2022 | 📝 Convocatoria del #TeamESPciclismo 🇪🇸 élite masculino para el Campeonato del Mundo de Carretera 2022