Tosh Van der Sande steekt in Montréal opnieuw zijn neus aan het venster: "Het gaat weer de goede kant op"

In de E3 Saxo Bank Classic brak Tosh Van der Sande zijn elleboog. 2 maanden later maakte hij al zijn rentree in de Ronde van Noorwegen. Enkele maanden later stond hij aan de start van de GP van Montréal. Daar werkte hij veel voor kopman Wout Van Aert. Wielerflits had een gesprek met Van der Sande.

"Door die val miste ik heel wat voorjaarsklassiekers en dat was een domper", vertelde Van der Sande aan Wielerflits. "Ik heb ook lang nog pijn gehad in mijn elleboog. Het was een complexe breuk en daardoor zaten er pinnen in. Nu begint het wel weer de goede kant uit te gaan."

Van der Sande rijdt sinds dit seizoen voor Jumbo-Visma. Hij maakte de overstap van Lotto Soudal. "In het begin was het wennen", zei hij. "Ook wil je er al vanaf het begin staan. Dat was dit jaar niet het geval, maar volgend jaar is er nog een jaar."

In Montréal reed Van der Sande in dienst van Wout Van Aert. Van der Sande finishte uiteindelijk als 56e. Welke wedstrijden hij nog zal rijden is nog niet duidelijk.