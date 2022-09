Vuelta 2022 heeft vijfde jongste podium ooit in een grote ronde

Het podium van het algemene klassement is in deze Vuelta opvallend jong, en er moet al ver terug in de tijd worden gegaan om een jonger podium te vinden.

De macht in het wielrennen komt meer en meer bij de jeugd te liggen. Wat goed is komt snel wordt dan wel eens gezegd maar in deze Vuelta is het wel heel uitzonderlijk.

Maar liefst vijf renners uit de top tien doen ook nog mee voor de witte trui en zijn jonger dan 25: Evenepoel, Ayuso, Almeida, Arensman en Rogriduez. Met Rigoberto Uran (35) zit er slechts één renner van meer dan dertig in de top 10, de rest is 28 of jonger.

Maar dan dat podium. Juan Ayuso wordt op 16 september pas 20, Enric Mas is 27 en Remco Evenepoel is ook nog altijd maar 22. De drie zijn samen het jongste podium ooit in de geschiedenis van de Vuelta. Gemiddeld genomen zijn de drie 23 jaar en 163 dagen oud.

Om een nog jonger podium te vinden moeten we al terug naar de jaren '30 en voor WO I om nog een jonger podium te vinden. In het hedendaagse tijdperk komt enkel de Giro van 1963 enigzins in de buurt al is het podium van deze Vuelta nog bijna een jaar jonger.