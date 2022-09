Bisnummer voor Quick-Step in Slovakije: de leider zet na de proloog ook een massasprint naar zijn hand

Weer een zege erbij voor Quick-Step na een bisnummer in Slovakije. Na de proloog reed de leider al in de ploeg en die kon in de massasprint in de eerste rit in lijn zijn specialiteit nog eens in de verf zetten.

Quick-Step Alpha Vinyl nam volop zijn verantwoordelijkheid een dag nadat Ethan Vernon de proloog had gewonnen. Het was een traditioneel in de eerste etappe in lijn, met een kopgroep voorop en daarachter een jagend peloton.

QUICK-STEP NEEMT TOUWTJES IN HANDEN

In dat peloton was het Quick-Step dat eigenlijk als enige ploeg voluit de touwtjes in handen had. Het team van de leider zorgde er dan ook voor dat het uitdraaide op een massasprint in Trnava. De Tsjechen Černý en Štybar hielden de sprinterstrui in goede positie. Nadien was het aan Mørkøv om de functie van loods op zich te nemen.

De Deen deed zoals gewoonlijk weer een voortreffelijke lead-out, waarna Vernon het overnam in een poging om het opnieuw zelf af te maken. Er was nog wel een Rus die fel kwam opzetten, maar Vernon hield stand en kwam als eerste over de streep. Door de bonificatieseconden versterkt de Brit nog zijn leiderspositie.