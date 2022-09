Boezemvrienden beschrijven Remco Evenepoel: "Arrogant? Bijlange niet, een topkerel met een groot hart"

Na zijn Vuelta-winst is het nog meer de moeite om na te gaan wie Remco Evenepoel nu écht is. Arrogant is hij alleszins niet, benadrukken zijn boezemvrienden.

In Het Laatste Nieuws beschrijven enkele van Remco's beste vrienden hem. Zijn neef Dario Kloeck koppelt terug naar de valpartij in de Ronde van Lombardije. "Tijdens die moeilijke periode na zijn val heeft Remco gezien wie er elke dag berichtjes bleef sturen, en wie afhaakte. Remco wil positieve mensen rondom hem. Hij weet op wie hij kan rekenen, ook wanneer het minder gaat." OMGEKEERDE VAN WAT CRITICASTERS ZEGGEN "Hij is de kleine broer die ik nooit gehad heb", zegt de 27-jarige Kenneth Van Ransbeeck, die nog met Evenepoel voetbalde bij Anderlecht. "De Remco die ik ken, is het omgekeerde van wat de criticasters altijd zeggen. Een dikke nek, arrogant, heet het hoog in den bol. Bijlange niet. Ik ken hem als een nuchtere gast, die ontelbaar veel opofferingen heeft gemaakt vanaf jonge leeftijd." Iemand die ook oprecht belangstelling toont in het leven van anderen. "Ik ken Remco als een supervriendelijke en attente gast", aldus Siebe Roesems, die zelf koerst voor de continentale ploeg Trinity. "Hij wint de Vuelta, maar toch is hij degene die eerst een bericht stuurt, en vraagt hoe mijn koersen zijn geweest. Hij is een topkerel met een groot hart."