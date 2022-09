Nieuw-Zeelander keert terug naar Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert heeft een ex-renner opnieuw kunnen binnenhalen. Dion Smith reed al in 2017 en 2018 voor het team.

Dion Smith reed in 2017 en 2018 voor Intermarché-Wanty-Gobert. Hij droeg in 2018 in de Tour 3 dagen de bolletjestrui. Hij was de 1e Nieuw-Zeelander die in de Tour een klassementstrui droeg. Ook is hij nog altijd de enige die voor Intermarché-Wanty-Gobert een trui in de Tour de France droeg.

De afgelopen 4 jaar reed Smith voor Team BikeExchange-Jayco. In die periode boekte hij zijn enige profzege. Hij won in 2020 de Coppa Sabatini. Ook werd hij dat jaar 6e in Milaan-San Remo.

Intermarché-Wanty-Gobert haalt de Nieuw-Zeelander terug voor 2 jaar. "Toen ik in 2019 Intermarché-Wanty-Gobert verliet, voelde het afscheid nooit als definitief aan. Sindsdien heeft de ploeg heel wat stappen gezet. Dit is ook een goed moment om opnieuw hongerig te worden."

Smith is een renner die aan het einde van een geaccidenteerde wedstrijd nog altijd snel kan zijn. De ploeg wil hem uitspelen in de Ardennenklassiekers, de kasseiklassiekers en rittenkoersen.