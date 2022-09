Niki Terpstra sluit zijn carrière af in Parijs-Tours: "Ik wil me graag nog eens tonen"

NIki Terpstra neemt in Parijs-Tours afscheid als wielrenner. Dat heeft hij verteld aan Wielerflits.

Een dag eerder maakte Niki Terpstra via sociale media bekend dat hij op het einde van het seizoen ermee ophoudt. Aan Wielerflits vertelde hij dat Parijs-Tours zijn laatste koers zal worden. "Ik ga in België en Frankrijk nog enkele wedstrijden rijden en heb veel zin om me daarin nog eens tonen", aldus Terpstra.

Wat Terpstra na zijn carrière zal doen, weet hij zelf nog niet: "De laatste tijd zat ik veel op de gravelbike. Misschien is dat een optie. Ik zal er nog een goed over nadenken wat ik zal doen."

Ook hadden ze het in het intervieuw over zijn val op training in 2020. "Dat was een keerpunt in mijn carrière", vertelde Terpstra daarover. "Sindsdien heb ik nooit meer mijn beste conditie gehaald. Zowel fysiek als mentaal was het een klap. Ook heb ik daar een zekere schrik opgelopen. Dat is niet goed voor een renner die graag wedstrijden rijdt waarin je bepaalde risico's moet nemen. Mijn killersinstinct is sinds die val eigenlijk afgemat."

Terpstra boekte enkele knappe overwinningen in zijn carrière en is best trots op zijn palmares. Ook is hij heel fier op zijn 4 wereldtitels in de ploegentijdrit bij Quick Step. "Dat was 4 keer met een andere bezetting", aldus Terpstra. "Maar ik was de enige die er elke keer bij was. Als ploeg steek je daar zo veel tijd in, maar niemand ziet dat. Na afloop had je ook altijd het gevoel dat je samen gewonnen had."