Duitser die overstapte van ski mountaineering naar wielrennen blijft langer bij BORA-hansgrohe

Steeds meer ploegen kijken uit naar andere sporten om daar renners uit aan te trekken.

Anton Palzer (29) begon in april vorig jaar aan een project bij BORA-hansgrohe. De Duitser stape over van het ski mountaineering naar wielrennen en zal nu ook langer bij dat team blijven.

Ski mountaineering is een wintersport waarbij skiërs een berg oplopen met ski's en vergt dus ook heel wat uithoudingsvermogen. "Al bijna twee jaar mag ik bij Team BORA - hansgrohe mijn droom als profwielrenner waarmaken en daar geniet ik enorm van. Daarom ben ik natuurlijk heel blij dat onze reis samen doorgaat", zegt Palzer over zijn verlengt verblijf bij BORA-hansgrohe.

"Toni is de afgelopen twee jaar een belangrijk onderdeel geworden van BORA - hansgrohe en zijn leercurve, ook wat betreft zijn rol en taken, is gewoon opmerkelijk. Vooruitgang in resultaten is misschien nog niet zichtbaar, maar als je hem ziet koersen, is het duidelijk wat hij al veel heeft bijgeleerd. Ik denk dat Toni nu op het punt is dat hij als volwaardig profwielrenner gezien, behandeld en geëvalueerd kan worden", zegt manager Ralph Denk.

Hoe lang Palzer nog bij BORA-hansgrohe blijft is (nog) niet bekend gemaakt.