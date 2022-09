Mathieu van der Poel heeft er naar eigen zeggen alles gedaan om bij de WK-favorieten te horen

Mathieu van der Poel won de GP de Wallonie. Tijdens het flashinterview vertelde hij niet veel over het WK, maar aan Het Nieuwsblad kon hij wat meer kwijt.

Voor Mathieu van der Poel zit het harde werk erop. Hij vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij de GP de Wallonie eigenlijk niet meer nodig heeft, maar dat hij meereed voor de koershardheid. Een Citadel van Namen opsprinten, is nog altijd iets anders dan diepgaan op training.

Dat harde werk deed van der Poel om zich voor te bereiden op het WK. Hij is niet van plan om een bijrolletje in Australië te gaan spelen. Als is hij niet zeker of hij bij de favorieten zou horen. Het is immers lang geleden dat hij nog tegen de andere favorieten voor het WK heeft gekoerst. Enkel Biniam Girmay en die reed volgens van der Poel zowel in Montréal als in Wallonië goed. Misschien wel een referentie volgens hem. Hij heeft er alleszins alles aan gedaan om tot de favorieten te horen.

MIXED RELAY

Van der Poel rijdt vrijdag eerst nog de Primus Classic. Een dag later vertrekt hij naar Australië. Een week na de protagonisten in Canada. Hij wijzigde de vlucht om in business te kunnen vliegen. Zo wil hij frisser van een vliegtuig stappen.

Ook rijdt van der Poel nog de Mixed Relay. Dat is op woensdag voor de wegrit. Dat is om voor de wegrit nog een keer echt diep te gaan. Ook daar wil van der Poel presteren. Volgens hem maken ze ook kans. Ze staan volgens hem met een sterk team aan de start.