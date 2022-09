Nieuw-Zeelandse pistier verrast peloton in Ronde van Luxemburg

In de derde etappe van de Ronde van Luxemburg heeft de Nieuw-Zeelander Aaron Gate (31) gewonnen.

In de derde etappe van de Ronde van Luxemburg moesten de renners 188,4 kilometer afleggen tussen Rosport en Diekirch. Op een heuvelachtig parcours waren er op het einde nog twee bergjes die voor een definitieve beslissing konden zorgen.

Op het einde probeerde de Deen Skjelmose Jensen (Trek-Segefredo) nog weg te rijden maar hij werd om een kilometer van de meet bij gehaald. De Fransman Benjamin Thomas verraste het peleton door vroeg aan te zetten.

Hij kreeg de Nieuw-Zeelander Aaron Gate mee. Gate bleef goed in het spoor en ging op het einde makkelijk over Thomas naar de zege. Het is al zijn vierde overwinning van het seizoen. Gate is ook een goeie pistier. Hij pakte al verschillende WK medailles op de piste.

Valentin Madouas blijft leider. In rit vier volgt er een tijdrit van 26,1km.