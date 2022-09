Sam Bennett ondervindt nog steeds last van corona en zet mogelijk een punt achter zijn seizoen

Sam Bennett rijdt in 2022 mogelijk geen enkele wedstrijd meer. Dat vertelde hij aan The Irish Times.

In de Vuelta won Sam Bennett de 2e en 3e rit, maar na de rustdag kwam hij niet meer aan de start van de tijdrit. Hij had een coronabesmetting opgelopen. Ruim 2 weken later ondervindt Bennett nog steeds last van corona. Aan The Irish Times vertelde hij dat hij mogelijk dit seizoen niet meer in actie komt.

"Ik had terug negatief getest en ook alle andere onderzoeken waren goed verlopen", vertelde Bennett. "Ik mocht opnieuw trainen, maar na mijn 1e trainingstocht voelde ik me vermoeid. Dan heb ik een paar dagen rust genomen. Ik heb het nog eens geprobeerd en zal afwachten hoe mijn lichaam daarop reageert."

"Ondertussen weet ik dat je geduld moet hebben met covid. Je wil terugkomen, maar je moet ook het virus respecteren en afwachten tot je volledig hersteld bent. Het seizoen is bijna gedaan en hoop nog te koersen. Maar als ik deze week niet voluit meer kan trainen, zullen we beslissen om het seizoen voortijdig te eindigen en te focussen op het volgende seizoen", aldus Bennett.