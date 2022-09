🎥 21-jarig Deens talent van Trek-Segafredo slaat dubbelslag in tijdrit in de Ronde van Luxemburg

In de tijdrit in de Ronde van Luxemburg sloeg een Deens talent van Trek-Segafredo een dubbelslag om u tegen te zeggen.

Na drie ritten in lijn was 26,1 kilometer tegen de klok rijden een volgende opdracht voor de renners in Luxemburg. Zoals vaak bij tijdritten speelden ook de omstandigheden een rol. In de loop van de dag was het immers beginnen te regenen, maar nadien klaarde het weer enigszins op.

Net op tijd voor Matthias Skjelmose Jensen om te tonen dat hij deze discipline wel onder de knie heeft. De Deen dook drie seconden onder de tijd van Vauquelin en mocht zo naar de hot seat. Dat niemand nadien de tijd van Skjelmose Jensen nog kon verbeteren, zet perfect in de verf wat voor een talent de Scandinaviër is.

Het was dubbel prijs voor de 21-jarige youngster van Trek-Segafredo: naast het behalen van de ritzege is hij ook de nieuwe leider in het klassement.