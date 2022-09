Europees beloftenkampioen tijdrijden Alec Segaert tekent profcontract bij Lotto-Dstny

Lotto-Dstny, zoals de ploeg volgend jaar heet, heeft opnieuw een Belgisch talent aan zich kunnen binden.

Alec Segaert (19) won dit jaar de Belgische titel in het tijdrijden bij de beloften en werd voor de tweede keer op rij Europees kampioen tijdrijden bij de beloften. Hij won de Hel van Voerendaal en werd 4de in het eindklassement van de Triptyque des Monts et Chateaux.

Segaert gaat nog tot halfweg 2024 bij het continentale opleidingsteam van Lotto-Dstny rijden en gaat vanaf dan tot eind 2025 bij de de profploeg rijden. De keuze om voor dat traject te kiezen legt CEO John Lelangue uit.

"Doordat ons Development Team volgend jaar de continentale status krijgt, kunnen we de renners van die ploeg ook al inzetten in ProSeries en .1 wedstrijden met het WorldTour team. Dat is ideaal om Alec Segaert al aan het profniveau te laten wennen en tegelijk zijn doelen in de beloftencategorie te laten nastreven."

Ook Segaert zelf is overtuigd van zijn keuze. "Dit seizoen heb ik gemerkt hoe goed deze ploeg bij mij past: de manier van werken, maar ook de ambitie om vooruit te blijven gaan. De nieuwe Ridley tijdritfiets heeft een rol gespeeld in mijn beslissing."