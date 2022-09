Jakobsen keert terug uit schijnbaar geslagen positie en klopt Ewan in het Kampioenschap van Vlaanderen

Het was afspraak in Koolskamp: het Kampioenschap van Vlaanderen vond dus plaats. Jakobsen zette de traditionele sprint daar knap naar zijn hand.

Al zijn er altijd aanvallers die de verwachtingen willen trotseren. Johan Jacobs van Movistar voelt zich daartoe geregeld geroepen. De Zwitser was de bekendste naam vooraan en kreeg Leclainche, Van der Meer, Van De Wynkele en Vangheluwe mee in de vlucht.

In afwachting van de finale was het uitkijken of er geen sprinters in de problemen kwamen. Dat was - om verscheidene redenen - wel het geval. Groenewegen schoof onderuit en ook Merlier kwam ten val. Meeus reed dan weer lek. Allen konden ze wel opnieuw hun plek in het peloton innemen.

JAKOBSEN KOMT VAN VER

Aan de kop van de koers zongen Jacobs en Leclainche het het langst uit. Op dertien kilometer van het einde zat ook hun offensief er op. De voorspelde sprint kwam er dus. Dit jaar is dan Fabio Jakobsen telkens topfavoriet, maar die leek te ver te zitten en was ook zijn ploegmaats kwijt. Op een gegeven moment ging de zee dan toch nog open op rechts. Jakobsen remonteerde Ewan nog en won alsnog. Groenewegen werd derde.