Junioren Jens Verbrugghe en Febe Jooris spreken voorzichtig ambities uit

Ook bij de juniors maken de Belgen kans op een ereplaats of een medaille.

Febe Jooris werd vorig jaar aan de Belgische kust tiende op het WK tijdrijden. Ze hoopt dit jaar beter te doen, maar durft er geen plaats op te plakken wat ze ambieert. Het parcours voor de vrouwen junioren is 14,1 km lang.

"Ik vind het een mooi parcours, het is technisch, er zit veel op en af in. Ik ben na het EK serieus ziek geweest, maar we hebben rustig de tijd genomen om terug beter te worden. Ik heb wel goed en stevig kunnen trainen, vooral voor de tijdrit, dus ik ben wel in orde. Ik spreek mijn ambities tegen niemand uit, niet tegen mijn trainer, mijn ouders of de bondscoach. Ik hou dat voor mij" zegt Jooris bij Sporza.

Jens Verbrugghe

Jens Verbrugge, de zoon van Rik Verbrugghe, won op het voorbije EK tijdrijden zilver. Op het WK moeten de mannen junioren 28,8 kilomter afleggen.

"Het WK is niet hetzelfde als EK, er komen nog Australiërs en Amerikanen bij. Ik weet niet wat ik moet verwachten en ga gewoon het beste van mezelf geven. Het klimmetje op het parcours is wel steil en het is moeilijk om in te delen, veel op en af. Er zijn niet veel vlakken stukken waar je weet welke wattage je zeker moet trappen".