OFFICIEEL: Harm Vanhoucke verlaat Lotto Soudal en zijn nieuwe ploeg stelt ook andere aanwinst voor

Harm Vanhoucke is bezig aan zijn laatste maanden bij Lotto Soudal. Dat is nu ook officieel, nadat een overeenkomst met zijn nieuwe ploeg al een tweetal weken in de lucht hing.

De 25-jarige klimmer trekt van Lotto Soudal naar Team DSM. Bij zijn toekomstige werkgever tekende Vanhoucke een contract tot 2024. "Ik kijk er naar uit om naar DSM te gaan. De begeleiding in het team en hoe die renners kan verbeteren, is wat mij heeft aangetrokken. DSM is ook een ploeg die veel succes heeft behaald in het klassement in grote ronden in het verleden en veel kennis heeft."

Dat is dan ook de missie van Vanhoucke: nog beter worden en zo hoger kunnen mikken in de grote ronden. "Het zal een nieuwe stap zijn in mijn carrière. Ik ben benieuwd om te zien hoe ik kan verbeteren en wat ik kan leren, zowel van de ploeg als van de ervaren renners." Vanhoucke zal aan het eind van 2022 meer dan vier jaar voor het eliteteam van Lotto Soudal gereden hebben.

#WelcomeHarm 🇧🇪



💬"It will be a new step in my career, and I am curious to see how I will improve as rider with Team DSM and what I can learn from the team as well as the more experienced riders." - @Harm_VH



Talented climber Harm also joins the team next season 👊🏻 — Team DSM (@TeamDSM) September 16, 2022

Bij DSM maken ze meteen van de gelegenheid gebruik om ook een andere nieuwkomer voor volgend seizoen voor te stellen. Patrick Bevin zal een nieuwe ploegmaat van Vanhoucke zijn. De Nieuw-Zeelander gaat dus weg bij Israel-Premier Tech en zette bij DSM zijn handtekening onder een akkoord tot 2025.