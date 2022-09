Fransen boven in Frankrijk: Arnaud Démare is de snelste in uitgedund peloton in zijn thuisland, Theuns knap derde

In Frankrijk werden de snelle mannen met een eendagskoers op hun wenken bediend. Arnaud Démare kan uiteraard wel een stukje sprinten en hij was ook de rapste in de GP Isbergues.

Markus Hoelgaard, de Noor van Trek-Segafredo, ging met zes andere renners op pad. In de finale was het parcours nog wel glooiend genoeg om het verschil te maken. Die kans greep Hoelgaard ook: hij reed de ene na de andere medevluchter eraf.

Dat betekende nog niet dat Hoelgaard gewonnen spel had, want het peloton was ook volop aan het jagen in de finale. Met de sprintersploegen die hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gingen, was het voor hem onbegonnen werk om voorop te blijven.

THEUNS OP PODIUM

Achteraan in het peloton werd overigens ook nog een valpartij gesignaleerd. De voorbereiding op de sprint was ondertussen al volop aan de gang: het werd dus een spurt van een uitgedund peloton. Démare werd in het laatste rechte stuk naar voren gepiloteerd en op hem stond geen maat. Het was Frankrijk boven, want Marc Sarreau kon Démare nog het meest bedreigen. Theuns werd knap derde.