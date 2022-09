José De Cauwer analyseert WK tijdrijden: "Evenepoel heeft ferme tijdrit gereden, Ganna was ook al verliezer op EK"

José De Cauwer was op tijd uit zijn bed voor het WK tijdrijden. Zowel Evenepoel als Ganna grepen naast de wereldtitel, maar blijven wel met een heel verschillend gevoel achter, zo denkt De Cauwer.

Op Sporza geeft de voormalige bondscoach zijn analyse en kan hij niet om de verrassende zege van Foss heen. "Natuurlijk ga je er nu zijn uitslagen op na en zie je dat hij ook vierde werd in de tijdrit van de Ronde van de Algarve. En dat op 13 seconden van Küng en iets meer dan 1 minuut van Evenepoel. Desondanks blijft het een verrassing."

Gezien de inspanningen die Evenepoel de voorbije weken leverde in de Vuelta, mag die dan weer heel tevreden zijn met zijn bronzen medaille."Met alles erop en eraan heeft hij een ferme tijdrit gereden", heeft De Cauwer lof voor Evenepoel.

TWIJFELS BIJ RECORDPOGING GANNA

Verliezer van de dag was Ganna. "Hij was ook al de verliezer op het EK dat gewonnen werd door Bissegger. Daar werd hij in laatste instantie pas toegevoegd aan de selectie en hebben we dat een beetje aan de kant gelaten. Op 8 oktober gaat Ganna het werelduurrecord aanvallen. Victor Campenaerts verwacht dat hij een nieuwe mijlpaal van 60 per uur zal neerzetten. Ik weet het niet hoor."