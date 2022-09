Alec Segaert heeft na zijn zilveren medaille op het WK tijdrijden in Australië een mooie toekomst voor zich

Met de zilveren medaille van Alec Segaert behaalde België een 2e medaille op het WK in Australië. Een knappe prestatie voor de eerstejaarsbelofte in de tijdrit.

Het goud was voor Søren Wærenskjold in het tijdrijden bij de beloften. Alec Segaert pakte zilver en het brons was voor Leo Hayter. Segaert was 17 seconden trager dan Wærenskjold.

Een knappe prestatie voor de jonge Belg. Zeker als je weet dat Segaert nog maar eerstejaarsbelofte is. In de volledige top 5 was hij overigens de jongste en de enige eerstejaarsbelofte. In de top 10 is enkel Carl-Frederik Bévort nog jonger dan Segaert. Die moet in november nog 19 jaar worden.

Het bewijst nog maar eens dat Segaert een grote motor heeft. Ook afgelopen zomer bewees hij dat al. Begin juli werd hij Europees kampioen tijdrijden. Die wedstrijd was niet zo sterk bezet, maar Segaert overklaste de rest in Portugal. Dat is toch ook wel een indicatie voor zijn grote motor.

Op die prestaties kan Segaert bouwen. Na zijn zilveren medaille in Australië was hij zelf ook tevreden. De toekomst ziet er goed. Op dit moment vooral op het vlak van het tijdrijden. Tussen zijn leeftijdsgenoten behoort hij daar tot de wereldtop. Om de rest van zijn kwaliteiten te leren ontdekken, krijgt hij nog extra tijd. Ook volgend jaar rijdt hij nog bij de beloften. Pas halfweg 2024 stapt hij over van de opleidingsploeg naar de hoofdploeg van Lotto Soudal.